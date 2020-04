लॉकडाउन में अब तक की सबसे बड़ी छूट, आज से खुलेंगी सभी तरह की दुकानें, शर्तों का करना होगा पालन

भोपाल. भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी छूट दी है। छूट के माध्यम से अब सरकार अर्थवव्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश में लगी है। शुक्रवार देर रात नया आदेश जारी किया है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आवश्यक सावधानी रखते हुए 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ सभी दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

क्या है नया आदेश

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, 25 अप्रैल से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन इसमें 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्‍क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी सख्ती से करना होगा। ये आदेश अभी नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है।

आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी. इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी. कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

