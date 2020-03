Breaking : शेरा बोले कोई बंधक नहीं बना सकता,मंत्री भनोट बोले बंधक बनाया

भोपाल@अरुण तिवारी की रिपोर्ट...

मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी घमासान Madhya Pradesh Political Crises के बीच लापता बचे 4 विधायकों mp congress में से एक सुरेंद्र सिंह शेरा शनिवार को भोपाल पहुंच गए। वे दिल्ली से उसी विमान से भोपाल MP political drama पहुंचे, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित थे। बताया जाता है कि इस दौरान शेरा shera व मिश्रा bjp में करीब एक घंटे तक बातचीत meeting भी हुई।

वहीं भोपाल पहुंचते ही शेरा मंत्री पीसी शर्मा pc sharma की गाड़ी में परिवार सहित बैठ कर एयरपोर्ट से निकल गए। जिसके बाद वे कमलनाथ kamal nath से मिलने पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ व निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच तमाम बातों political drama in mp को लेकर चर्चा meeting भी हुई।

अलग अलग बयान...

भोपाल पहुंचे शेरा ने जहां ये कह कर सबको चौंका दिया कि शेर को कोई बंधक latest changes in Political drama of MP नहीं बना सकता, वहीं मंत्री तरुण भनोट के अपने बयान में कहा कि विधायकों को बंधक Madhya Pradesh Political Crises news बनाया गया।

वहीं बंधक वाले एक सवाल पर मंत्री भनोट political drama in mp भड़क उठे, इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सब शेरा से क्यों पूछ रहे हो जो पूछना है मुझसे पूछो। फिर अपने को संभालते हुए उन्होंने कहा कि शेरा हमारे साथी हैं हर समस्या का निदान होगा।

शेरा आए जरूर है लेकिन संतुष्ट नहीं...

वहीं मुख्यमंत्री निवास के बाहर निकलने पर शेरा खुश नहीं political drama in mp दिखे, जबकि मंत्री वाले सवाल पर शेरा ने तरुण भनोट को भी चेताया और कहा अब आप बताओ ना क्या करने वाले हो।

शेरा को मंत्री बनाने के सवाल पर भनोट mp congress ने कहा कि वक्त आने पर बना देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बैंगलोर में शेरा को रोकने के मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे।

दरअसल बैगलुरु से भेजे अपने वीडियो में शेरा ने कहा था कि यहां कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी पहले वाली फ्लाइट भी मिस हो गई थी।

इसके अलावा मंत्री तरुण भनोट ने ये भी कहा कि सत्ता के लालच political drama in mp में ये क्या हो रहा है, देश की जनता सब देख रही है। जब हम तय कर लेंगे तब हम बता देंगे की शेरा को मंत्री कब बनाएंगे।

इधर, विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का आया बड़ा बयान...

एक अन्य बयान में शेरा ने कहा है कि जल्द ही मंत्री बनने की खुशखबरी good news मिलने वाली है, ये होली से पहले या बाद में आएगी लेकिन जल्द ही आएगी। यहां उन्होंने कमलनाथ को राम तो खुद को उनका हनुमान भी बताया।

सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपने बयान में ये भी कहा कि 25 साल political drama in mp से कमलनाथ के साथ हूं। आल इज वेल। होली से पहले कमलनाथ मंत्रिमण्डल latest changes in Political drama in MP में दिखूंगा। मैं मंत्री बनूंगा।

ये बोले जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा...

वहीं शेरा व उनके परिवार को भोपाल आते ही अपने साथ ले जाने वाले मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह शेरा हमारे परिवार के सदस्य हैं। वहीं तीनों मिसिंग विधायक पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जैसे सुरेंद्र सिंह शेरा political drama in mp आए हैं वैसे वह भी आ जाएंगे, सुरेंद्र सिंह शेरा की नाराजगी दूर कर दी गई है।

भाजपा के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये बोले...

वहीं शेरा के साथ एक ही फ्लाइट से भोपाल पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा political drama in mp ने बयान में कहा कि ईओडब्लू की कार्यवाही को लेकर कहा मुझे कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। यदि कांग्रेस गिरफ़्तार करना चाहती है, तो नोटिस भेजे, मैं बेंड बाजे के साथ गिरफ़्तारी दूंगा।

वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस political drama in mp अपना घर सम्हाल नहीं पा रही है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कांग्रेस से प्रश्न करते हुए कहा कि वे अपने विधायकों से पूंछें वो क्यूं पार्टी को छोड रहे हैं।

वहीं शेरा के साथ फ़्लाइट से आने पर बोले नरोत्तम political drama in mp मेरे अलावा वहां 200 और लोग मौजूद थे। इसके अलावा गोविंद सिंह के बंदर की तरह उछलने वाले बयान पर मिश्रा ने शायराना अन्दाज़ में जवाब देते हुए कहा कि ये तो कांग्रेस का सलीका है...