बड़ी खबर : ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, कल से सब पहले जैसा होगा

दिल्ली में सरकार के साथ हुई बैठक के बाद AIMTC ने किया हड़ताल खत्म करने का ऐलान...

NEW HIT AND RUN LAW को लेकर देशभर में चल रही ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल खत्म हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद AIMTC ( All India Motor Transport Congress) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हड़ताल खत्म होने के साथ ही ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की गई है। जिससे उम्मीद है कि कल यानी बुधवार से एक बार फिर पहले जैसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी और जनजीवन सामान्य हो जाएगा।