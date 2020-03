'आपने महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ा, हमने मध्यप्रदेश में पार्टी तोड़ दी'

भोपाल/ होली के दिन इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के रंग उड़ा दिए हैं। कांग्रेस की होली फीकी हो गई है। पार्टी में सिंधिया के इस्तीफे के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है। विधायक से लेकर संगठन के लोग तक दनादन इस्तीफे दे रहे हैं। कुछ विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही यह तय है कि अब कमलनाथ की सरकार बचना मुश्किल है।



इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट अमित शाह की वायरल हो रही है, जिसमें उनकी छवि को दबंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि आपने महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन तोड़ा, हमने मध्यप्रदेश में पार्टी तोड़ दी। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस से जोड़कर खूब वायरल किया जा रहा है।

You broke our alliance in Maharashtra, We broke your Party in Madhya Pradesh.. Keep calm n Trust Modern chanakya #JyotiradityaScindia 😂😂 pic.twitter.com/guM2soUQ1P

होली के दिन सिंधिया ने इस्तीफा देकर बीजेपी की हैप्पी होली कर दी है। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कमलनाथ ने सिंधिया खेमे के मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखा है, जिसमें छह मंत्रियों के नाम हैं। राज्यपाल लखनऊ से भोपाल लौट रहे हैं।

Chief Minister Kamal Nath writes to Madhya Pradesh Governor, recommends the immediate removal of six ministers. pic.twitter.com/wcUxg6LKLt



बुआ ने दी बधाई

वहीं, ज्योतिरादित्यसिंधिया के फैसले पर उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए उसे बधाई देता हूं। यह घर वापसी है। माधवराव सिंधिया ने भी राजनैतिक करियर की शुरुआत जनसंघ से की थी। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी हो रही थी।

Yashodhara Scindia, BJP leader & aunt of Jyotiraditya Scindia: I am very happy and congratulate him. This is 'ghar vapasi'. Madhavrao Scindia had started his political career with Jan Sangh. Jyotiraditya was being neglected in Congress . pic.twitter.com/m3Rtml7XrE