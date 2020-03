खतरे में कमलनाथ की सरकार? बीजेपी ने होली के दिन ही सभी विधायकों बुलाया भोपाल

भोपाल/ मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार पर संकट बढ़ गया है। सरकार को बचाने के लिए कमलनाथ भोपाल स्थित सीएम हाउस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। जिसमें मंत्रियों, विधायकों के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। सियासी हलचल के बीच कांग्रेस सत्रह से ज्यादा विधायक और मंत्री बेंगलुरू पहुंच गए हैं।

वहीं, कांग्रेस बढ़ी बगावत के बीच बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल में ही मौजूद हैं। उन्होंने होली के दिन दस मार्च को बीजेपी विधायकों की भोपाल में बैठक बुलाई है। बैठक शाम सात बजे भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी।

