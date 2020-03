बीजेपी में जश्न, शिवराज ने साथियों के साथ दिखाए विक्ट्री साइन, भार्गव ने खिलाई लड्डू

भोपाल/ कमलनाथ के इस्तीफे के बाद मध्यप्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल है। भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय से लेकर प्रदेश के सभी हिस्सों में ढोल-नगाड़े के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने सभी विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचे। वहां उन्होंने स्पीकर एन प्रजापति से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह चौहान एनपी प्रजापति के गले भी लगे। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के चेहरे खिले हुए थे। विधानसभा से निकलने के बाद शिवराज सिंह चौहान सभी विधायकों के साथ पार्ट ऑफिस पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने दिवंगत नेताओं की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाहर में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नेताओं का स्वागत किया।

#MadhyaPradesh: BJP leader Shivraj Singh Chouhan and other party leaders arrive at the party office in Bhopal.



Kamal Nath has resigned as the Chief Minister of the state, ahead of the floor test which was to take place at the state Assembly today. pic.twitter.com/sXCSVr84IG — ANI (@ANI) March 20, 2020



शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद थे। दोनों नेता शिवराज के आजू-बाजू में खड़े रहे। भोपाल स्थित पार्टी ऑफिस में शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी साथी विधायकों के साथ विक्ट्री साइन दिखाया। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। क्योंकि बीजेपी में भी सीएम पद के दावेदार कई हैं।

#MadhyaPradesh: Sweets being distributed at BJP office in Bhopal. BJP leader Shivraj Singh Chouhan, Leader of Opposition in Madhya Pradesh Assembly Gopal Bhargava and other leaders present. https://t.co/NU0xrKnR2B pic.twitter.com/oNetQMVrRb — ANI (@ANI) March 20, 2020

हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं ने यह कहा है कि शनिवार शाम को हमलोग राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शरद कोल का इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद बीजेपी के पास अभी विधायकों की संख्या 106 है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। नई सरकार के गठन को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक में हलचल तेज हो गई है।

भार्गव ने खिलाई मिठाई

वहीं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बीजेपी ऑफिस में शिवराज सिंह चौहान को लड्डू खिलाई। इस दौरान विधायक विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। सीएम पद के दावेदार के रूप में अभी जो चर्चा है, उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में फैसले के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसी में सीएम पद गे लिए सहमति बनेगी।