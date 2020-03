बीजेपी में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला राज्यसभा का टिकट

भोपाल/ बीजेपी में शामिल होने के तीन घंटे बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट मिल गया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने घंटों बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर नड्डा के साथ चर्चा की। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। साथ ही राहुल और सोनिया पर भी इशारों-इशारों में वार किया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश राज्यसभा की टिकट दिए जाने की घोषणा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर्ष सिंह चौहान को बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव हेतु उम्मीदवार चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आश्वस्त हूं कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी की अधिकारिक सूची में हर्ष चौहान का नाम नहीं है।

BJP announces the names of party's candidates for the upcoming election to the Rajya Sabha. https://t.co/sQItPuDotq pic.twitter.com/FAjziadv2Q