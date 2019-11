नींद के कारण इस नेता को छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, पीएम मिलने आए तो पीठ दिखाकर सो गए

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी का निधन हो गया है। वो 91 साल के थे। कैलाश जोशी मध्यप्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। कैलाश जोशी से जुड़ा एक किस्सा हम आपको बता रहे हैं। ये किस्सा तब का है जब कैलाश जोशी मध्यप्रदेश के सीएम बने थे। नींद, मध्यप्रदेश की सियासत का कभी सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। मध्यप्रदेश की सियासी गलियों में कैलाश जोशी की नींद उनकी पार्टी को बैचन करती थी तो विपक्षी नेताओं के लिए मुद्दे का काम। 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल के बाद साल 1977 में देश में चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए। जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत मिली और कांग्रेस की हार हुई। जनता दल की जीत के बाद विधायक दल का नेता कैलाश जोशी को चुना गया।



26 जून, 1977 को वह मध्य प्रदेश के नवें और पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद कैलाश जोशी को एक विचित्र बीमारी हो जाती है। बीमारी थी नींद की। कहा जाता है कि कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रहते हुए दिन में 18-18 घंटे तक सोते रहते थे। उन्हें सचिवालय गए हफ्तों हो जाते थे। यहां तक कि अफसर फाइलें लेकर जब उनके घर जाते थे तो कई बार फाइलों पर साइन करते करते सो जाते थे। नींद के कारण तरह-तरह की बातें सामने आने लगीं थी। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में ऐसी बाते होने लगीं थी तकि किसी ने सीएम के ऊपर तंत्र-मंत्र करवाया है।

उनकी नींद से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि एक बार जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के एक बड़े नेता को कैलाश जोशी से मिलने के लिए भेजा गया। जोशी सीएम आवास से उस नेता से मिलने के लिए उस स्थान के लिए रवाना हुए जहां मुलाकात होनी थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें नींद आने लगी। जोशी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी घूमाने के लिए कहा। जोशी सीएम आवास वापस आए और गहरी नींद में सो गए। वहीं, केन्द्रीय नेतृत्व से आए नेता उनसे मुलाकात के लिए इंतजार ही करते रहे।

kailash joshi Ji was a stalwart who made a strong contribution towards Madhya Pradesh’s growth. He worked hard to strengthen Jan Sangh and BJP in Central India. He made a mark as an effective legislator. Pained by his demise. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.