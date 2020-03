bjp leader सिंधिया के लिए भाजपा ने बिछाया रेड कारपेट, स्वागत की है बड़ी तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश के सियासी तूफान के बीच कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को भोपाल पहंच रहे हैं। सिंधिया के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में होर्डिंग लगाए हैं। शाम चार बजे सिंधिया विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे। इधर, राज्यपाल लालजी टंडन दोहर तक लघनऊ से भोपाल पहुंच जाएंगे।

सिंधिया के स्वागत लिए भोपाल में बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। स्वागत के लिए पूरे शहर में बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। यहां भाजपा के कई बडे़ नेता सिंधिया के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक जुलूस के रूप में सिंधिया पहुंचने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सिंधिया कार्यालय प्रांगण में राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं भाजपा मुख्यालय में सभा का आयोजन किया गया है, जहां वे यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा ज्वाइन करते ही सिंधिया को भाजपा आलाकमान ने उन्हें मध्यप्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वे दो दिनों के लिए भोपाल आ रहे हैं। शुक्रवार को वे भोपाल में नामांकन भरेंगे।



राज्यपाल की है पूरी स्थिति पर नजर

पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा राजनीतिक घमासान अब चरम पर है। इस पर लखनऊ से राज्यपाल लालजी टंडन की भी नजर है। उन्होंने पत्रिका से खासबातचीत में बताया कि मैं मध्यप्रदेश में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हूं। मुझे जो फैसला करना होगा, वह राजभवन पहुंचकर करूंगा। उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस और दावा करने वाली अन्य पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करने के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होने कहा कि अभी मैं यहां दर्शक हूं। जब तक मैं भोपाल नहीं आता हूं, तब तक कुछ नहीं कह सकता।

