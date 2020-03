चौथी बार आज सीएम पद की शपथ लेगें शिवराज सिंह चौहान, बैठक के बाद होगा ऐलान

भोपाल. मध्यप्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। वहीं, सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाजपा विधायक दल की बैठक आज पार्टी कार्यालय में होगी। इससे पहले कोरोना वायरस के कारण सोमवार को होने वाली बैठक को टाल दिया गया था। लेकिन अब ये बैठक आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होगी और इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा।

Shivraj Singh Chouhan likely to take oath as Madhya Pradesh CM later today after BJP Legislative Party meeting. (file pic) pic.twitter.com/OepfHMycWC