भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति political drama in MP में चल रही हलचल के बीच कांग्रेस सरकार Congress Govt के लिए सुकून in relax वाली खबर आई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एक ओर जहां कांग्रेस के विधायक बिसाहूलाल वापस आ गए हैं, वहीं भाजपा के विधायक BJP MLA नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस सरकार के बहुमत political drama in MP में होने का दावा किया है।

ऐसे समझें पूरा मामला...

पिछले 5 दिनों से लापता कांग्रेस Missing MLA के वरिष्ठ विधायक बिसाहू लाल ने आज भोपाल आ कर सीएम कमलनाथ meeting with CM kamalnath से मुलाकात की, उनकी यह मुलाकात मंत्री सुरेन्द्र पटवा ने सीएम हाउस CM House में करवाई। वहीं सीएम हाउस से बाहर निकलने पर मीडिया से बात करने से बिसाहूलाल Congress MLA कतराते हुए दिखे।

हालांकि उन्होंने बीजेपी की ओर से बंधक बनाए जाने की खबरों से इंकार I was not held hostage करते हुए कहा है कि वो बंधक नहीं थे, बल्कि उनकी तो रोजाना परिवार वालों से new political drama in MP भी बात होती थी। इसके अलावा उन्होंने खुद के लापता होने के मामले में कहा कि वे तो तीर्थ यात्रा im on Pilgrimage पर गए थे।

इससे पहले पिछले 5 कुछ दिनों से लापता कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बिसाहू लाल सिंह political drama in MP आखिरकार प्रदेश सरकार kamalnath govt. में मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को बैंगलुरू में मिल गए और उनके साथ फ्लाइट से पहले इंदौर और फिर वहां से स्पेशल विमान special plane से भोपाल पहुंचे थे। विधायक बिसाहू लाल की सीएम से मुलाकात political drama in MP के दौरान कई विधायक और मंत्री मौजूद बताए जाते हैं।

बीजेपी विधायक BJP MLA नारायण त्रिपाठी फिर सीएम कमलनाथ के पास : फिर से कयासों का दौर शुरु ...

वहीं दूसरी ओर भाजपा के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी political drama in MP रविवार को एक बार फिर सीएम कमलनाथ से मिलने के लिए at CM House सीएम हाउस जा पहुंचे। नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ से मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि राजनीतिक गलियारों में फिर से Speculation begins कयासों का दौर शुरु हो गया है।

दरअसल सीएम हाउस से बाहर आए नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से दावा amazing claim करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बहुमत में है। वहीं सीएम से मुलाकात के संबंध में बताया कि उन्होंने सीएम से मैहर को जिला बनाने की मांग करने के साथ ही अलग विंध्य प्रदेश की मांग भी उठाई है। ज्ञात हो कि इससे पहले नारायण त्रिपाठी विधानसभा में क्रॉस वोटिंग cross voting कर चुके हैं औऱ बीते दिनों उनके इस्तीफे की खबर भी तेजी से आ रही थी, जिसके बाद में उन्होंने खुद ही घंटों चले घटनाक्रम के बाद खंडन किया था।