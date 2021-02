सिंधिया का हमला: जिनके घोषणा पत्र में था कृषि कानून वो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस को दिलाई इमरजेंसी की याद

भोपाल/नई दिल्ली. भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कांग्रेसियों पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सिंधिया ने संसद में अपने क्रिकेट प्रेम को उजागर करते हुए मोदी सरकार की तारीफ भी की। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि कानूनों के समर्थन में कांग्रेस के पुराने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा ये चाहते हैं कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी।

हुक शॉट से कोरोना बाउंड्री पार

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं एक क्रिकेट का प्रेमी हूं और कोरोना को लेकर में क्रिकेट की भाषा में कहूं तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगा कर भारत ने इसे बाउंड्री के पार करा दिया है। विश्व में रिकवरी रेट 70 फीसदी है और भारत में 97 फीसदी है जो विश्व का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, कोरोना का दूसरा वेब भारत को छू भी नहीं पाया। नेतृत्व ने सही समय पर सही फैसला लिया है।

लॉकडाउन और इमरजेंसी का भी जिक्र

सिंधिया ने कहा कि कोरोना के कारण देस में लॉकडाउन लगाया गया जिसका मकसद इस देश के लोगों की जिंदगी बचाना था और 1975 में एक इमरजेंसी लगाई गई थी जिसमें लोगों को अधिकार छिन लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं ये बता जब वहां बैठता था (जब कांग्रेस में था) तब भी गलत को गलत कहता था और आज भी कहता हूं। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई। उस दौरान पूरे देश को जेलखाना बनाया गया था।

सिंधिया ने कहा कि कोराना एक अदृश्य शत्रु था। इससे लड़ाई के लिए हमारे पास 2 शक्तियां थीं। पहली शक्ति हमारे देश के प्रधान सेवक और रक्षक नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने सभी राज्यों को साथ लेकर एक नया मार्ग प्रशस्त किया। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम ने एक युद्ध स्तर पर रणनीति तैयार की और उसका क्रियान्वयन किया। उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं 150 देशों के लिए काम किया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

When there was UPA government, the health budget was not utilized fully. Congress-led UPA's 5 year budget was Rs 1,75,000 crores while NDA's one year health budget is Rs. 2,23,000 crores, 137% increase from last year: BJP MP Jyotiraditya Scindia in Rajya Sabha