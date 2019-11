साध्वी ने अपने बयान पर माफी मांगी, आतंकी कहने पर राहुल गांधी पर भी लगाए आरोप

भोपाल/दिल्ली। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा में दिए अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करती हूं, मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन, उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि इसी सदन के एक सदस्य ने मुझे आतंकवादी कहा। मैं दोष सिद्ध नहीं हुई हूं।

BJP MP Pragya Singh Thakur in Lok Sabha: A member of the House referred to me as 'terrorist'. It is an attack on my dignity. No charges against me have been proven in court. pic.twitter.com/lYCAbgJvmD