मध्यप्रदेश में बीजेपी गिराएगी सरकार? विधायकों के रेट तय, तीन किश्तों में होगा भुगतान!

भोपाल/ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के आरोपों के बाद मध्यप्रदेश की सियासत में सनसनी फैल गई है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने बेहद ही संगीन आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीसी कर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार गिराएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इसके लिए विधायकों के रेट भी तय हो गए हैं।

दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जब से विपक्ष में आई है, उसके बाद से ही नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान खुलेआम कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। वे हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 25-30 करोड़ रुपये का ऑफर दे रहे हैं। इस राशि का भुगतान तीन किश्तों में होगा। पहली किश्त राज्यसभा चुनाव से पहले, दूसरी किश्त राज्यसभा चुनाव के बाद और तीसरी किश्त सरकार गिराने के बाद विधायकों को दिए जाएंगे। कई विधायकों से इसके लिए अप्रोच किया गया है।

Digvijaya Singh, Congress in Delhi: Ever since Bharatiya Janata Party (BJP) has become the opposition party in Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, Narottam Mishra & all those who looted the state for 15 years, are openly offering bribes of Rs 25-35 crores to Congress MLAs. pic.twitter.com/GXtLLDo8Pi

तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं

दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं। विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की पुख्ता जानकारी मेरे पास है। इनका सीधा आरोप शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पर है। उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।



बिकाऊ नहीं हैं हमारे विधायक

इन आरोपों के बीच के दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हमारे विधायक बिकाऊ नहीं हैं। ये कर्नाटक के विधायक हैं। मैं बीजेपी नेताओं से तो यहीं कहूंगा कि वह इन हरकतों से बाज आएं, मैं उनसे यहीं कहूंगा कि वह पांच साल के लिए शांत बैठे, फिर मैदान में आएंगे तो देखा जाएगा। प्रलोभन तो कांग्रेस के विधायकों को दिया जा रहा है। उन्होंने बार-बार दोहराया कि मध्यप्रदेश कर्नाटक नहीं है।

Former Madhya Pradesh Chief Minister & BJP leader Shivraj Singh Chouhan: Lying to create sensationalism is his (Digvijaya Singh) old habit. Maybe he wanted to blackmail the Chief Minister & show his importance, that is why he is making such allegations. https://t.co/6rR6qQjyqp pic.twitter.com/a6L23czvBu