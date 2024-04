board result - 10वीं, 12वीं के 17 लाख स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, 24 तक घोषित होगा रिजल्ट

board result - 10वीं, 12वीं के 17 लाख स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, 24 तक घोषित होगा रिजल्ट

भोपालPublished: Apr 14, 2024 09:41:08 pm Submitted by: deepak deewan

board result - 10th, 12th results will be declared by 24th april-बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 24 अप्रेल के आसपास 10वीं-12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।

दोनों अहम बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम पूरा

board result - 10th, 12th results will be declared by 24th april बोर्ड की हाईस्कूल यानि 10वीं और हायर सेकेंडरी यानि 12वीं की परीक्षा देनेवाले लाखों स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन दोनों अहम बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम पूरा हो चुका है। 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं कॉपियां जंचने के बाद नंबर एकत्रित किए जा रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 24 अप्रेल के आसपास 10वीं-12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।

तारीखों पर सभी की नजर मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानि एमपी बोर्ड की इन परीक्षाओं के परिणाम MP Board Result Date की तारीखों पर सभी की नजर है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इन परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। कॉपी जांचने के बाद रिजल्ट बनाने के लिए नंबर कंपाइल किए जा रहे हैं। इस काम में कुछ दिन और लगेंगे। अप्रेल के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि तिथि तय नहीं हुई है लेकिन बोर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि 24 अप्रेल तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में इस बार करीब 17 लाख स्टूडेेंट शामिल हुए थे। इन परीक्षार्थियों की एक करोड़ से ज्यादा कॉपियां जांची गईं। अब रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इस प्रकार अप्रेल के तीसरे सप्ताह के अंत में या चौथे सप्ताह की शुरुआत में रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। बता दें कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कॉपी जांचने का काम परीक्षा के साथ ही साथ 22 फरवरी से शुरु कर दिया था। कॉपी जांचने का काम 5 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन कॉपी जांचने के काम लगे टीचर्स की चुनावी ड्यूटी लग जाने से इसमें विलंब हो गया। बोर्ड की ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के कारण भी 10वीं व 12वीं का मूल्यांकन कार्य प्रभावित हुआ। रिजल्ट घोषित करने के संबंध में अहम जानकारी - माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी ने रिजल्ट घोषित करने के संबंध में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10वीं, 12वीं के रिजल्ट अप्रेल के अंतिम हफ़्ते तक हर हाल में घोषित कर दिए जाएंगे। कॉपी जांचने का काम पूरा हो गया है, रिजल्ट तैयार कर रहे हैं लेकिन इसके लिए अभी तिथि तय नहीं हुई है।