board result - बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, 10 अप्रेल तक जंच जाएंगी कॉपियां, जानिए कब घोषित होगा परिणाम

board result - बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, 10 अप्रेल तक जंच जाएंगी कॉपियां, जानिए कब घोषित होगा परिणाम

भोपालPublished: Apr 07, 2024 06:58:23 pm Submitted by: deepak deewan

board result - big update on results of 10th and 12th board exams- बोर्ड परीक्षाओं की सभी कॉपियां जंचते ही 10 दिन के अंदर रिजल्ट बन जाएगा। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 20 अप्रेल के आसपास 10वीं-12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।

कॉपियां जंचते ही 10 दिन के अंदर रिजल्ट बन जाएगा

board result - big update on results of 10th and 12th board exams बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। इन परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम पूरा होने की कगार पर है। बोर्ड परीक्षाओं की सभी कॉपियां जंचते ही 10 दिन के अंदर रिजल्ट बन जाएगा। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार 20 अप्रेल के आसपास 10वीं-12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं के परिणाम MP Board Result Date कब घोषित होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है। जो काम बचा है, उसे 10 अप्रेल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट बनने में 10 दिन लगेंगे। रिजल्ट तैयार होते ही इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। मप्र बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में इस बार करीब 17 लाख स्टूडेेंट शामिल हुए थे। इन परीक्षार्थियों की एक करोड़ से ज्यादा कॉपियां जांची जा रहीं हैं जिनमें से ज्यादातर जंच चुकी हैं। अब करीब 15 लाख कॉपियां शेष हैं जोकि 3 दिनों में जंच जाएंगी। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी जिसमें करीब 10 दिन लगेंगे। इस प्रकार 20 अप्रेल के बाद कभी भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। बोर्ड ने कॉपी जांचने का काम 22 फरवरी से शुरु कर दिया था और 5 अप्रैल तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया गया। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। कॉपी जांचने के काम में जो टीचर लगे थे उनकी चुनावी ड्यूटी लगा दी गई। इसके साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के कारण भी 10वीं,12वीं का मूल्यांकन प्रभावित हुआ। अगले तीन दिनों में यह काम पूरा होने के आसार हैं। इस प्रकार कॉपी जांचने में करीब 5 दिन ज्यादा लग गए। मूल्यांकन होने के तुरंत बाद 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट बनाने का काम शुरु होगा जिसमें करीब 10 दिन लगेंगे। इस संबंध में माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी का कहना है कि कॉपी जांचने का काम लगभग पूरा हो गया है। अप्रेल के तीसरे हफ़्ते में हर हाल में 10वीं, 12वीं के रिजल्ट घोषित कर देंगे। यह भी पढ़ें—Lok sabha election 2024 : सिंधिया के घर में कांग्रेस प्रत्याशी पर घमासान, प्रवीण पाठक पर पार्टी में बगावत पढ़ना जारी रखे