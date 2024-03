एनसीईआरटी की 50 की पुस्तक की जगह 400 की किताब चला रहे स्कूल, करोड़ों का गोरखधंधा

एनसीईआरटी की 50 की पुस्तक की जगह 400 की किताब चला रहे स्कूल, करोड़ों का गोरखधंधा

भोपालPublished: Mar 19, 2024 08:04:48 pm Submitted by: deepak deewan

Books from private publishers instead of NCERT in private schools प्राइवेट स्कूलों की प्रकाशकों और दुकानदारों से सांठ-गांठ स्टूडेंट और उनके मां—पिता की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रही है।

Books from private publishers instead of NCERT in private schools- एमपी में जहां सरकारी स्कूलों में अभी परीक्षाएं ही चल रहीं हैं वहीं कई प्राइवेट स्कूलों में नया सत्र शुरु हो गया है। अधिकांश स्कूलों में एनसीईआरटी की बजाए पाठ्यक्रम में खास प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें हैं जोकि खास दुकानों पर ही मिल रही हैं। प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बेहद महंगी है। प्राइवेट स्कूलों की प्रकाशकों और दुकानदारों से सांठ-गांठ स्टूडेंट और उनके मां—पिता की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रही है।