पावती के लिए दो हजार रुपए मांग रहा था पटवारी, अब चार साल तक जेल में रहेगा रिश्वतखोर

Bribe taker Patwari sentenced to four years in Ratlam मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत रिश्वतखोर पटवारी को चार साल के लिए जेल भेज दिया। उसपर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

भोपाल•May 21, 2024 / 08:32 pm• deepak deewan

Bribe taker Patwari sentenced to four years in Ratlam – एमपी में एक रिश्वतखोर पटवारी को को​र्ट ने सख्त सजा सुनाई है। वह जरा से काम के लिए हजारों रुपए मांग रहा था। ​एक किसान की पावती गुम हो गई जिसपर पटवारी ने नई पावती बनवाने के लिए दो हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत रिश्वतखोर पटवारी को चार साल के लिए जेल भेज दिया। उसपर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।