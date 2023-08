यात्री प्रतीक्षालय बनाने में लाखों खर्च पर बसें यहां रूकती ही नहीं

Submitted by:

जनप्रतिनिधियों ने आम जनता की सुविधा की दृष्टि से लाखों रुपए खर्च कर शहर में जगह-जगह यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं, लेकिन इन यात्री प्रतिक्षालयों के सामने बसें रूकती ही नहीं है।

Bus drivers park buses anywhere they want