कांग्रेस नेता का विवादित ट्वीट, कहा- पहले गांधी के शरीर को मारा अब उसकी आत्मा को मार रहे हो

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने नागरिक संशोधन कानून वापस लेने की मांग करते हुए कहा भाजपा पर हमला बोला है। इसके साथ दिग्विजय सिंह ने भाजपा का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा बताया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार सीएए के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं।

Withdraw CAA . It has killed the very Idea of India, which Gandhi stood for. First you killed his Body now you are killing his Soul. Shame on you.

क्या कहा दिग्विजय सिंह ने

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा- सीएए को वापस लो। इसने भारत की उस विचार धारा को मार दिया है, जिसे गांधी ने खड़ा किया था। पहले तुमने उनके शरीर को मार डाला अब तुम उनकी आत्मा को मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।

सीएए भावनात्मक मुद्दा

इससे पहले सोमवार को दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नागरिक संशोधन कानून अब रानैतिक पार्टियों के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा- सीएए, एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा राजनैतिक पार्टियों के हाथ से निकल गया है। अमित शाह पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुद ही कहा था कि पहले CAA आएगा, फिर NPR और उसके बाद एनआरसी आएगा। उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया है। दिग्विजय ने कहा- अगर अब इसको संभालना है तो पीएम मोदी और अमित शाह जितने लोग धरने पर बैठे हैं। उन्हें बुलाकर उनसे संवाद करें और उनके मन में जो है उस भ्रम को दूर करें। नहीं तो देश के हालात बिगड़ जाएंगे।

I have a very positive suggestion for our PM. Instead of NRC which has led to Social Unrest throughout the Country he should prepare a “National Register of Educated Unemployed Indian Citizens”. But he won’t as it won’t be a Divisive Agenda! It would be a Unifying Agenda!!