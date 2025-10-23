‘पटाखा गन’ ने छीन ली 14 बच्चों के आंखों की रोशनी, 122 बच्चे अस्पतालों में भर्ती

MP News: दिवाली के त्योहार में हर साल मार्केट में कुछ नया आता है। इस बार भी कार्बाइड गन यानी ‘देसी पटाखा गन' ट्रेंड बनकर छा गई लेकिन मध्यप्रदेश के कई जिलों में पटाखा गन ने बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली। मार्केट में बिक रही सस्ती पटाखा गन अब एक खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है। अब तक इस गन से 14 बच्चों नें अपनी रोशनी खो दी है। लगभग 122 से ज़्यादा बच्चों को आंखों में गंभीर चोट लगने के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला विदिशा है, यहां पर 18 अक्टूबर को जारी सरकारी प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय बाज़ारों में खुलेआम ये कच्ची 'कार्बाइड गन' बिक रही हैं।