‘पटाखा गन’ ने छीन ली 14 बच्चों के आंखों की रोशनी, 122 बच्चे अस्पतालों में भर्ती

MP News: दिवाली के त्योहार में हर साल मार्केट में कुछ नया आता है। इस बार भी कार्बाइड गन यानी ‘देसी पटाखा गन' ट्रेंड बनकर छा गई लेकिन मध्यप्रदेश के कई जिलों में पटाखा गन ने बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली। मार्केट में बिक रही सस्ती पटाखा गन अब एक खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है। अब तक इस गन से 14 बच्चों नें अपनी रोशनी खो दी है। लगभग 122 से ज़्यादा बच्चों को आंखों में गंभीर चोट लगने के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला विदिशा है, यहां पर 18 अक्टूबर को जारी सरकारी प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय बाज़ारों में खुलेआम ये कच्ची 'कार्बाइड गन' बिक रही हैं।
इस पूरे मामले में डॉक्टरों का कहना है कि देसी गन दिवाली का खिलौना नहीं, एक बम है, जो लोगों की आंखों की रोशनी को छीन रहा है। ऑप्थेलमोलॉजी सोसाइटी, भोपाल डिवीजन और केंद्रीय संस्थान भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) ने इसके इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए थे कि दिवाली पर बाजार में कार्बाइड पाइप गन की बिक्री न हो। इसके बावजूद यह गन सभी जिलों में बिकी।
कार्बाइड गनों के उपयोग का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर देखा जा रहा है। विदिशा के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सहित कई निजी नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास दर्जनों मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों डॉ राकेश साहू ने बताया कि लगातार बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। गनीमत है कि अब तक कोई ऐसा मरीज सामने नहीं आया जिसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई हो। नियमित उपचार से अधिकतर बच्चों की आंखें ठीक हो सकती हैं, हालांकि कुछ बच्चों को अधिक असर हुआ है, जिन्हें ठीक होने में अधिक समय लगेगा।
भोपाल के हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक रस्सी बम या दूसरे पटाखों के चलने के बाद जो छोटे छोटे कंकड़ या बारूद के टुकड़े आंख में जाने से आंख का नुकसान होता है। ऐसे ही जो मामले हमीदिया अस्पताल में आए हैं उसमें दो लड़कों की एक- एक आंख 70 से 80 प्रतिशत तक खराब हो चुकी है।
पुलिस ने अहमदपुर रोड बायपास के पास दबिश देकर 192 कार्बइड गन और 65 कार्बाइड पुड़ियाएं (कुल लगभग 3 किलोग्राम बरामद कीं और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, थाना कोतवाली पुलिस ने रामलीला मैदान क्षेत्र से 36 प्लास्टिक गन और 37 कार्बाइड पुड़ियाएं (लगभग 1 किलोग्राम) जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 228 कार्बाइड गन और 102 कार्बाइड पुड़ियाएं (लगभग 4 किलोग्राम) बरामद की गईं। इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
