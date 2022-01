कार्बन का खजाना: जंगल जुटा रहे, रईस लुटा रहे

ये खजाना है, कोई इसे भर रहा है और कोई लुटाने में लगा है। भरने वाला इंसान नहीं है तो उसे लुटाने में तो इंसान को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हो भी ऐसा ही रहा है। बात कार्बन के खजाने की है। हमारे पुराने, घनघोर जंगल इसे बटौर रहे हैं और अमीर लोग जमकर खर्च कर रहे हैं।

बीते कुछ वर्षों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) कार्बन के खजाने को बढ़ाने के लिए वनों की गुणवत्ता और जंगलों के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। संभवत: इसी का नतीजा रहा कि हाल ही में जारी हुई वन सर्वेक्षण रिपोर्ट—2021 में बताया गया,'देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है।' रिपोर्ट में बीते दो वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है।

Dense Forest of MadhyaPradesh is the treasure of Carbon