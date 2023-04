Submitted by:

आदमपुर में खुले में मृत पशु, महापोर बोली, सेंटर बनने के बाद सुधरेगी स्थिति भोपाल. आदमपुर खंती में मृत पशुओं को खुले में फेंका जा रहा है। इसकी फोटो और वीडियो शुक्रवार पूरे दिन सोशल मीडिया पर चलते रहे।

Cattle dead in the open in Adampur