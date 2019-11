मध्यप्रदेश के 15 से ठिकानों पर सीबीआई का छापा, 7 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला

भोपाल. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने देश के 14 राज्यों में मंगलवार को छापेमार कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई 7000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में देश के 14 राज्यों के 169 ठिकानों में की जा रही है। मध्यप्रदेश के 14 स्थानों में सीसीआई की छापेमारी जारी है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किन 14 स्थानों में सीबीआई की छापेमारी जारी है। सीबीआई की इस छापेमार कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

CBI is conducting searches at around 169 places across the country including in Andhra Pradesh, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, MP, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, UP, Uttarakhand, Dadra & Nagar Haveli, in connection with bank fraud cases. pic.twitter.com/cfyX2GV2bJ