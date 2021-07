CBSE 12th result 2021: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आज, इस लिंक पर क्लिक कर देखें रिजल्ट

भोपाल। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने रिजल्ट की तारीख और समय की जानकारी दे दी है हालांकि पहलीबार सीबीएसई ने बेहद अनोखे अंदाज में इसका एलान किया है। बोर्ड ने बताया है कि 12वीं के तीनों संकायों- साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज, यानी 30 जुलाई 2021 दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। इससे पहले मध्यप्रदेश में 29 जुलाई को ही mp board 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है।

Central Board of Secondary Education (CBSE) to announce Class XII result today, at 2 pm pic.twitter.com/xAIRu9S1Ip