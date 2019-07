जब-जब डूबता है मां चामुंडा का मंदिर, तब-तब होती है कुछ अनहोनी, जानिए इससे जुड़ी दिलचस्प बातें

उज्जैन. मध्यप्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां लोगों को राह मिली है वहीं, कई स्थानों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण उज्जैन में चामुंडा मंदिर जलमग्न हो गया है। राजधानी भोपाल में भी बीते छह दिनों से बारिश का दौर जारी है। यहां की कई सड़कों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं, ग्वालियर-चंबल अंचल में अभी भी लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। जबलपुर और रीवा संभाग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है।



बलि देने की है मान्यता

इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद किसी जीव की बलि देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में 365 दिन पूजा होती है और यह मंदिर शमशान घाट पर निर्मित है। ऐसा मिथक है कि जब-जब बारिश में यह मंदिर डूबता है कोई ना कोई घटना घटती है किसी तरह की अनहोनी या घटना से बचने के लिए बीते कुछ वर्षों से बारिश शुरू होने से पहले ही यहां बलि दी जाती है।

24 घंटे से हो रही है बारिश

उज्जैन, भोपाल, खंडवा और झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। उज्जैन में करीब 37 मिमी बारिश हुई है बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर हैं जिस कारण से कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले के नागदा में में चंबल किनारे बना मां चामुंडा माता का मंदिर जलमग्न हो गया है। केवल मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है।

केले की फसल बर्बाद

बारिश के कारण बुरहानपुर जिले में केले की फसल बर्बाद हो गई है। महेश्वर, झाबुआ और बडबानी में अच्छी बारिश हुई है। शाजापुर में पिछले 24 घंटे में करीब सवा दो इंच बारिश हुई है। मध्यप्रदेश में जोरदार मानसून के बाद हो रही लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर पहुंच गए हैं। शनिवार को चापड़ा के पास काली सिंध नदी में उफान से इंदौर-बैतूल हाइवे दो घंटे से बंद है। वहीं, रायसेन में भारी बारिश से बीना नदी उफान पर पहुंच गई है।

Madhya Pradesh: Several roads, including Indore-Betul National Highway & Chapda-Bagli Marg blocked, after rivers overflow in Dewas following heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/ggVpdFzWwq