इस बार शरद पूर्णिमा पर नहीं बरसेगा अमृत, चांदनी में नहीं यहां रखी जाएगी खीर?

Sharad Purnima and Chardra Grahan 2023 : अगर हर साल की तरह इस साल भी आप शरदपूर्णिमा का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसेगा... इस शफक चांदनी में रखी आपकी बनाई खीर बेहद पौष्टिक हो जाएगी, तो इस बार आप गलत हैं, क्यों? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Sharad Purnima and Chardra Grahan 2023 : दरअसल इस बार शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2023 in hindi) 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2023 in hindi) के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। ऐसे में चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के हर जीव पर अपना असर दिखाती है। वहीं मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात ऐसी रात होती है, जब चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। ताकि चंद्रमा की चांदनी से मिलने वाला अमृत उस खीर में सेहत घोल दे। दरअसल मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2023 in hindi) पर रातभर चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। लेकिन... भोपाल के ज्योजिषाचार्य पंडित अरविंद शर्मा कहते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2023 in hindi) पर चंद्रग्रहण का साया रहेगा। इसलिए चंद्रमा की चांदनी से अमृत नहीं बरसेगा।