नागरिकता कानून: कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन के बीच भोपाल की इस तस्वीर ने दिया अमन का संदेश, फोटो वायरल

भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया है। नागरिकता कानून के विरोध में मध्यप्रदेश के भी कई जिलों में प्रदर्शन हुआ लेकिन इस दौरान राजधानी भोपाल से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। नागरिकता संशोघन कानून का विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस में बेहतर इंतजाम के लिए गुलाब के पूल दिए। पुलिसकर्मियों को फूल देने वालों में एक नाबालिग बच्चा भी है। बता दें कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं जिस कारण से प्रदेश के करीब 43 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

जबलपुर में कर्फ्यू

शुक्रवार को जबलपुर में भीड़ के पथराव के बाद चार थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं, राजधानी भोपाल में करीब 7 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रही। हालांकि रात में करीब 10 बजे इंटरनेट सुविधा को बहाल कर दिया गया। जबलपुर में जुम्मे की नमाज के बाद रद्दी चौकी क्षेत्र में भीड़ ने ज्ञापन देने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लोगों को रोका तो वहां मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस समेत 10 लोग घायल हो गए।

