MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एसए बोबडे हो सकते हैं अगले CJI, कई पूर्व सीजेआई का भी यहां से रहा है कनेक्शन

जबलपुर/ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस एसए बोबडे का नाम आगे बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिख सिफारिश की है। जस्टिस एसए बोबडे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। यहीं से वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे।

बोबडे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। हालांकि यहां के कई जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस बोबडे का पूरा नाम शरद अरविंद बोबडे है। अगर इनके नाम पर सहमति बन जाती है तो वो 18 नवंबर को अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। उनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा।

Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi(file pic) recommended by writing a letter of appointment for second senior most judge Justice S A Bobde as the next Chief Justice of India. As per tradition, the sitting CJI has to write and recommend his immediate successor pic.twitter.com/5aTZYIdl0Z