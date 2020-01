बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, खूब तोड़ीं कुर्सियां, पुलिस ने संभाला मोर्चा

भोपाल/ मध्यप्रदेश में सियासी गहमागहमी के बीच राजधानी भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। उसके बाद दोनों ही दल के कार्यकर्ता समारोह स्थल पर लगीं कुर्सियां तोड़ने लगे। यह पूरा बवाल मैनिट के पास हॉकर कॉर्नर के लोकार्पण समारोह में हुआ है।

इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उसके भी मन नहीं भरा तो गाली गलौज भी की। कार्यक्रम में भोपाल के मेयर आलोकर शर्मा भी मौजूद थे। इस हंगामे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां बवाल कर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि इस वॉर्ड में हॉकर कॉर्नर का लोकार्पण करना सुनिश्चित हुआ था। इसका लोकार्पण सुबह दस बजे होना था। इसके लिए मैंने जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी से भी बात की थी। उनसे भी हमने इस कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। हालांकि मंत्री पीसी शर्मा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।

#WATCH Madhya Pradesh: Clash breaks out between BJP and Congress workers in Bhopal during launch of a restaurant pic.twitter.com/bX4Ibd5x0s