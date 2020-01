ऑनलाइन अमेजन कंपनी ने दिए मध्यप्रदेश में निवेश के संकेत

भोपाल। मध्यप्रदेश में अमेजन कंपनी भारी-भरकम निवेश के साथ अपनी सेवाएं शुरू करना चाहती है। रिटेल सेक्टर की इस बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने यह संकेत दिए हैं। इसके बाद जल्द ही मध्यप्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां नजर आएंगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ( kamal nath ) की अमेजन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात सार्थक रही। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम ( World Economic Forum ) की सालाना बैठक के तीसरे दिन कमलनाथ ने अमेजन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की। अमेजन वेबसर्विस ( amazon web services ) के वाइस प्रेसिडेंट मैक्स पीटरसन ने मुलाकात के बाद कहा कि हमारी कंपनी फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में काम कर रही है। इसमेंदिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हमारे डाटा सेंटर हैं। इसके बाद हमारी कंपनी अमेजन मध्यप्रदेश में भी इंट्री करना चाहती है।

