सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ, इन मुद्दों पर हुई बात, पार्टी में अंदरूनी कलह को नकारा

भोपाल/ सियासी घमासान के बीच मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कमलनाथ की सोनिया गांधी के साथ यह मुलाकात दस से पंद्रह मिनट की रही है। कमलनाथ सियासी हालातों से अवगत कराने के लिए दस जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर अचानक पहुंचे थे। सोनिया गांधी के साथ उनकी कई मुद्दों पर बात हुई है।

सोनिया गांधी से मिलकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीतिक हालात पर भी उनके साथ चर्चा हुई है। राज्यसभा कौन जाएगा, इस पर कोई बात हुई क्या? इस पर सीएम ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा होती है। कहा जा रहा है कि सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सोनिया गांधी से बात की। साथ ही प्रदेश के वर्तमान हालात पर भी लंबी चर्चा की।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath on his meeting with Congress Interim President Sonia Gandhi: I discussed with her the current political situation. I will follow her suggestions. pic.twitter.com/TVOLmMQ5uP