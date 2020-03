सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखा लेटर, कहा- इस स्थिति में शक्ति परीक्षण अलोकतांत्रिक

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है। सीएम कमलनाथ ने इस लेटर में कहा कि इस स्थिति में सदन में शक्ति परीक्षण कराना अलोकतांत्रित है। बता दें कि इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि वो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं और बहुमत उनके पक्ष में हैं।



क्या लिखा लेटर में?

सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखे अपने लेटर में कहा है कि- आपके द्वारा लिखा गया पत्र क्रमांक 77/PSG/2020 दिनांक 14 मार्च 2020 को मुझे लगभग मध्य रात्रि को मिला। महामहिम को मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि 13 मार्च को जब मैं आप से मिला था तब मैने आपको अवगत कराया था कि भाजपा के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को बंदी बना कर कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार का बयान देने के लिए मजबूर कर रही है। मैंने स्पष्ट किया किया था कि ऐसी परिस्थिति में विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं होगा ऐसा करना पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक होगा। फ्लोर टेस्ट का औचित्य तभी है जब सभी विधायक बंदिश से बाहर हों और पूर्ण दबावमुक्त हों।

राज्यपाल ने सीएम को लिखा लेटर

फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। सदन की जो कार्यसूची जारी की गई है, उसमें केवल राज्यपाल के अभिभाषण और धन्यवाद ज्ञापन का ही जिक्र है। इस सूची के जारी होने के बाद राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा, जिसमें विश्वास मत के दौरान मत विभाजन हाथ उठाकर करवाने का जिक्र था।

Madhya Pradesh: Former Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and BJP MLAs at the state Assembly in Bhopal. pic.twitter.com/Wm7wtZjjx4