पीएम मोदी से मिले सीएम कमलनाथ, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

भोपाल. चुनावी तल्खियों को भूल एक बार फिर से पीएम मोदी से मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे योजनाओं के बारे में भी बात की है। साथ ही उनके लिए फंड की भी मांग की है। खासकर केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, उसकी राशि प्रदेश को नहीं मिली है।

इसके लिए सीएम कमलनाथ बुधवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। पीएम मोदी से सीएम कमलनाथ की मुलाकात हो गई है। मुलाकात के दौरान उन्होंने मनरेगा और भावांतर सहित अन्य योजनाओं में अटके भुगतानों को जल्द दिलाने की मांग की है। वहीं, प्रदेश के विकास में सहयोग करने की बात भी पीएम मोदी के सामने संभवत: कमलनाथ ने रखी है।

राहुल से भी मिलेंगे

लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पहली बार कमलनाथ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान हार की वजहों की पूरी रिपोर्ट वे राहुल गांधी के सामने पेश करेंगे। प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है। वो है छिंदवाड़ा सीट, जहां से कमलनाथ के बेटे ने ही जीत हासिल की है।

