एमपी में किसानों को बोनस देगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Bhavantar Yojana - एमपी में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के हित में ये ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर 'भावांतर योजना' लागू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत सोयाबीन की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य ​​​​एमएसपी से कम कीमत पर होने पर राज्य सरकार किसानों को बोनस देकर उनके नुकसान की भरपाई करेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए बताया कि भावांतर योजना के लिए 10 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ होंगे। योजना को लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की।