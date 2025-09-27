Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को बोनस देगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Bhavantar Yojana- एमपी में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के हित में ये ऐलान किया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 27, 2025

Bhavantar Yojana
Bhavantar Yojana (फोटो सोर्स : AI)

Bhavantar Yojana - एमपी में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के हित में ये ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर 'भावांतर योजना' लागू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत सोयाबीन की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य ​​​​एमएसपी से कम कीमत पर होने पर राज्य सरकार किसानों को बोनस देकर उनके नुकसान की भरपाई करेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए बताया कि भावांतर योजना के लिए 10 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ होंगे। योजना को लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की।

सीएम मोहन यादव ने सागर के जैसीनगर में गुरुवार को भावांतर योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। MSP से कम दाम मिलने पर भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। भावांतर योजना के माध्यम से राज्य सरकार घाटे की भरपाई करेगी।

किसानों के नुकसान की भरपाई बोनस देकर करेगी सरकार

सीएम मोहन यादव ने बताया कि यदि सोयाबीन का भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है तो किसानों को होनेवाले 328 रुपए के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार उन्हें बोनस के रूप में देकर करेगी। प्रदेश के किसानों को एक रुपए का भी घाटा नहीं होगा।

10 अक्टूबर से पंजीयन

प्रदेश में भावांतर योजना के लिए पंजीयन 10 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे। भावांतर की अवधि 1 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की तय की गई है। किसानों को भावांतर की राशि सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन होगा।

भावांतर योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसानों द्वारा बेचे गए सोयाबीन की कीमत के अंतर की राशि की भरपाई की जाएगी। किसान अपनी फसल मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी के मॉडल भाव, विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि किसान को दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! कांग्रेस के पत्र से मची हलचल
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को बोनस देगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.