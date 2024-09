एमपी के हर शहर में बड़े मॉल बनाएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का ऐलान

CM Mohan Yadav will build big malls in every city of MP एमपी के सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया।

भोपाल•Sep 19, 2024 / 07:46 pm• deepak deewan

CM Mohan Yadav will build big malls in every city of MP – मध्यप्रदेश के हर शहर में बड़े मॉल बनेंगे। ये शॉपिंग मॉल राज्य सरकार बनाएगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया। खास बात यह है कि विदेशी या बाहरी सामान नहीं बिकेगा। इन शॉपिंग मॉलों में लोकल प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की बैठक में यह फैसला लिया। बैठक में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल भी उपस्थित थे।