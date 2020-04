Shivraj Cabinet Expansion: 5 मंत्री 5 समाज, एक ही साथ सबको 'खुश' कर दिए शिवराज

भोपाल. बाजीगर वही होता है जो मौके मिलते ही चौका लगा दे। कुछ ऐसा ही काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया है। दरअसल, लगभग 29 दिन बाद आज शिवारज कैबिनेट का विस्तार हुआ। टीम शिवराज में 5 लोगों को शामिल किया गया।

5 लोगों ने लिया शपथ

मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले नरोत्तम मिश्र ने शपथ ली। उसके बाद सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट ने शपथ ली। गौरतलब है कि तुलसी सिलावट कमलनाथ की सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं।

Madhya Pradesh: BJP leaders Narottam Mishra, Kamal Patel, Meena Singh, Tulsi Silawat and Govind Singh Rajput took oath as ministers, at the state cabinet expansion ceremony in Bhopal today. pic.twitter.com/RBEJk449Bk