CM शिवराज की जमातियों पर सख्ती, कहा- किसी को नहीं छोड़ेंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर सख्त हैं। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अपनी जिंदगी से न खेलें। कैरियर बन दूसरों के लिए भी खतरा न बनें। कोई भी किसी तरह का सामाजिक आयोजन नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमातियों से सख्त लहजे में कहा कि मेरी सभी धर्मगुरुओं से बात हुई। प्रदेश के सभी काजी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे।अब हम ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने विदेशी जमातों को पकड़ा है। वो कैरियर बन गए थे, हमने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। जो भी इलाज में मदद नहीं करेगा, बाधा पैदा करेगा और अफवाहें फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।

