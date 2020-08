मध्यप्रदेश में हालात बेकाबू, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, 411 गांवों में बाढ़

भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी बारिश और बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन में बात कर उन्हें बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। सीएम ने बताया कि बालाघाट के कुल्मी गांव के तीनों लोगों को अब तक एयरलिफ्ट कर लिया गया है। प्रशासन ने पूरा प्रयास करके किसी भी तरह से जान का नुकसान नहीं होने दिया है।

411 गांव बाढ़ में

सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि प्रदेश के 411 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नर्मदा जी ने 1999 की बाढ़ के रिकॉर्ड तोड़े हैं। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 8000 लोग बचाए गए हैं उन्हें सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया गया है। सेना ने सुबह से एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू किया है, 5 हेलीकॉप्टर सेना ने भेजे हैं सीहोर जिले के नरेला में पेड़ में बैठे हुए पांचों लोग रात को 2:30 बजे सुरक्षित निकाल लिए गया हैं।

सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने आज सुबह प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेह पूर्ण समर्थन सहयोग हमको मिला है। सीएम ने कहा- लोग बचाए गए हैं उन्हें सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया गया है। एक ही प्रार्थना है कि प्रशासन लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाल रहा है, वे वहां रुकने की जिद न करें।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan spoke to PM Narendra Modi and gave the latter a stock of the flood situation in the state. (File pics) pic.twitter.com/8QHYoo7IS3