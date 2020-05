सीएम शिवराज ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा- इंदौर में फंसे बंगाल के मजदूर घर जाना चाहते हैं

भोपाल. सीएम शिवराज सिह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के उन तमाम मजदूरों का जिक्र किया है, जो लॉकडाउन में यहां फंसे हैं।

सीएम शिवराज ने अपने पत्र में लिखा है कि इंदौर में फंसे मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन इंदौर से पश्चिम बंगाल की दूरी ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये मजदूर निजी वाहनों से भी जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने मुश्किल है क्योंकि सफर लंबा होने के कारण महंगा होगा।

MP CM Shivraj Singh Chouhan writes to West Bengal CM Mamata Banerjee requesting her to inform Ministry of Railways about the requirement of a Shramik special Indore-Kolkata train for the migrant workers living in Indore, who want to return to their native place in West Bengal. pic.twitter.com/Egu6Lryl0r