सावधान! 'थप्पड़बाज' अफसरों और 'धमकीबाज' मंत्रियों बचके रहना, सांसद और नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे

भोपाल/ अफसरों के सामने मुंह खोलेगे तो थप्पड़ खाओगे, मंत्रियों के सामने जुबान खोलोगे वह मीटिंग या कार्यक्रम से बाहर निकलवा देंगे। ज्यादा तंग करोगे तो लात भी मारेंगे। कुछ दिनों में मध्यप्रदेश में ऐसे ही मामले देखने को आए हैं। जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या मध्यप्रदेश में अफसर और मंत्री बेकाबू हो गए हैं। मंत्री तो अपने लोगों की भी ऐसी-तैसी कर दे रहे हैं।

अब आपको हम मध्यप्रदेश के धमकीबाज मंत्रियों और थप्पड़बाज अफसरों की कहानी बताते हैं। जिसकी वजह से एक बार फिर मध्यप्रदेश सुर्खियों में है। मंगलवार को सरकार के मंत्री जीतू पटवारी देवास में जिला योजना समिति की बैठक में बीजेपी सांसद पर आपा खो बैठे। ये वहीं जीतू पटवारी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों रिवा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता को भी लात मारी थी।



सांसद को कहा बाहर निकाल दूंगा

बैठक के बाद भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सांसद और मंत्री के बीच तू-तू मै-मै शुरू हो गई। यह बाद में नोकझोंक में बदल गई। उसके बाद सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पर मंत्री जीतू पटवारी भड़क गए। जीतू पटवारी ने सांसद को कहा कि मैं आपको बैठक से बाहर कर सकता हूं। ये मेरे पॉवर में है। सांसद जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने मेरा व्यक्तिगत रूप से अपमान किया है। इनको सबक सिखाना है।

#WATCH Madhya Pradesh: Kisan Congress state general secretary Shailendra Verma forcibly removed from Harda Collectorate premises, allegedly after he spoke loudly to state minister PC Sharma. (20.01.20) pic.twitter.com/fMuw4aCBT9