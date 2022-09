बड़ी राहत- 91.50 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर

देश के अन्य शहराें में कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए रेट्स

देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Cylinder Price in Delhi) के रेट्स की बात करें तो इसमें 91.50 रुपये की कमी की गई है और यह 1,885 रुपये में मिल रहा है। वहीं कोलकाता में 100 रुपये की कटौती के बाद एलपीजी सिलेंडर 1,995 रुपये (Commercial Cylinder Price in Kolkata) , मुंबई में 92.50 रुपये की कमी के बाद कमर्शियल सिलेंडर 1,844 रुपये (Commercial Cylinder Price in Mumbai) में बिक रहा है।