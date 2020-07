राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर स्तब्ध हुआ देश, पीएम मोदी, सीएम शिवराज समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

भोपाल/ मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन (Lalji Tondon) का 21 जुलाई, 2020 मंगलवार सुबह लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वो 85 साल के थे। लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज समेत देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। आइये जानते हैं किस राजनीतिक हस्ती ने राज्यपाल को किस अंदाय में दी श्रद्धांजलि।



एक के बाद एक चार ट्वीट कर सीएम शिवराज ने दी श्रद्धांजलि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक चार ट्वीट किये किसी ट्वीट में उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति की बात कही तो, किसी में राज्यपाल को मार्गदर्शक बताया। सीएम ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें।' एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि, मध्यप्रदेश के राज्यपाल रहते हुए टंडनजी ने हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और प्रगति हेतु योगदान को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। आत्मा अजर-अमर है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं परंतु अपने सुविचारों द्वारा वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे।



राज्यपाल थे हमारे मार्गदर्शक- शिवराज

इसके बाद सीएम ने एक और ट्वीट में राज्यपाल को मार्गदर्शक बताते हुए लिखा कि, मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्रद्धेय श्री लालजी टंडन के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। टंडन जी का मार्गदर्शन हम सभी @BJP4India कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक मिला। उन्होंने जनता और राष्ट्र की सेवा का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए अपनी नीतियों से @BJP4UP को भी सशक्त किया। एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि, श्रद्धेय टंडन जी कुशल संगठक, राष्ट्रवादी विचारक और सफल प्रशासक थे। स्व. अटल जी के निकट सहयोगी रहते हुए उन्होंने लखनऊ और उत्तरप्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। उनके द्वारा किये गए विकासकार्यों को वर्षों तक याद किया जाएगा।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी श्रद्धांजलि

राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मध्यप्रदेश के मा० राज्यपाल श्रीमान लालजी टंडन के दु:खद निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे एवं शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दे। ॐ शांति !'

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा- दिवंगत आत्मा को मिले श्रीचरणों में स्थान

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोक संतप्त परिवार को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करें।'

प्रधानमंत्री मोदी ने शोकाकुल परिवार से जताई संवेदनाएं

Shri Lalji Tandon was well-versed with constitutional matters. He enjoyed a long and close association with beloved Atal Ji.



In this hour of grief, my condolences to the family and well-wishers of Shri Tandon. Om Shanti.