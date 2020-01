सरकार और संगठन में तालमेल बिठाएंगे ये सात लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को भी मिली जगह

भोपाल/ मध्यप्रदेश में सरकार में और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने समन्वय समिति गठित की। जिसमें सात सदस्य होंगे। कांग्रेस शासित सभी राज्यों के लिए समन्वय समिति गठित की गई है। मध्यप्रदेश के लिए गठित कमिटी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिली है।

दरअसल, सोनिया गांधी द्वारा गठित इस कमिटी में सात लोगों को जगह मिली है। दीपक बाबरिया से इसके अध्यक्ष होंगे। इनके अलावे कमिटी में सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव, मंत्री जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन। ये सभी लोग सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे।

All India Congress Committee constitutes Coordination Committees for Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Puducherry, and Rajasthan. pic.twitter.com/UP41Lqlzrl