अदनान पर 'बंटी' कांग्रेस, दिग्विजय ने किया फुल सपोर्ट, तो CONG ने 'पाक वायु सेना' से कनेक्शन निकाल किया विरोध

भोपाल/ किसी भी मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस बीजेपी के विरोध में उतरती है तो पार्टी में ही आम सहमति नहीं बन पाती है। सीएए हो या फिर धारा 370 हर मुद्दे पर कांग्रेस बंटी हुई नजर आई है। अब पाकिस्तानी मूल के सिंगर अदनान सामी को नागरिकता और पद्मश्री को लेकर भी कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। जहां दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अदनान सामी को बधाई दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है।



दरअसल, पाकिस्तानी सिंगर और गायक अदनान सामी को भारत सरकार के द्वारा पिछले ही दिनों नागरिकता दी गई थी। नागरिकता के बाद उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अदनान के पाकिस्तानी वायु सेना से कनेक्शन निकाल कर पद्मश्री दिए जाने का विरोध किया है। जबकि दिग्विजय सिंह ने अदनान सामी का साथ दिया है।

Congratulations to all Padma Awardees. I am very happy that Adnan Sami famous singer and musician and Pakistani Muslim immigrant has also been given Padma Shri. I had also recommended his case to GOI for giving him Indian Citizenship. He was given Indian Citizenship by Modi Govt.