बड़ी खबर: समीकरण बदले, अब ये बनेगा कांग्रेस का नया चेहरा!

भोपाल। मध्यप्रदेश में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस जीत के बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस के चेहरे Congress face for madhya pradesh CM को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है।

वहीं जानकारों का मानना है कि मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और बढ़ गया है।

ऐसे में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग तेज हो गई है| दोनों सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र की सीट थी, जहां जीत हासिल कर सिंधिया ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है| पार्टी में उनका कद भी बढ़ा है, अब उन्हें जल्द से जल्द सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग उठने लगी है|

इस बीच कमलनाथ ने भी कहा है कि अगर मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम Congress face of CM चेहरे के रूप में आगे किया जाता है तो वो इस फैसले का स्वागत करेंगे।

हालांकि पार्टी की परम्परा सीएम चेहरा घोषित करने की नहीं है, लेकिन लम्बे समय से इसकी मांग मप्र में उठ रही है और सिंधिया और कमलनाथ कई बार इसकी पैरवी भी कर चुके हैं, तीन बार से सत्ता पर काबिज शिवराज सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सीएम प्रोजेक्ट Congress face for madhya pradesh CM is here करना जरूरी माना जा रहा है। अगर पार्टी को ऐसा करना है, तो अब ज्यादा समय नहीं है।

दरअसल, एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ ने सिंधिया को प्रोजेक्ट करने के सवाल पर कहा है कि अगर सिंधिया को सीएम फेस के रूप में आगे किया जाता है तो वह इसका स्वागत करेंगे|

वहीं कमलनाथ ने यह भी कहा है कि यह जरूरी है कि पार्टी प्रदेश में सीएम कैंडिडेट CM face for mp congress की घोषणा जल्द करे, क्योंकि वहां दिसंबर में ही चुनाव होने हैं। खुद के सीएम की रेस में रहने पर कमलनाथ ने कहा कि वह इससे इंकार नहीं करते, लेकिन वह इसके लिए भूखे नहीं हैं।

कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया के सीएम उम्मीदवार बनने पर उन्हें कोई आपत्त‍ि नहीं है| अगर ऐसा होता तो वह इसका स्वागत करेंगे| जिसके नाम पर भी घोषणा होगी, वह उसका साथ देंगे|

प्रदेश में सिंधिया को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग लम्बे समय से चल रही है, लेकिन कमलनाथ और सिंधिया के नाम Congress face for CM is here की चर्चा के बाद इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया| हालांकि कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि उन्हें सिंधिया को सीएम फेस के रूप में आगे लाने पर कोई आपत्ति नहीं है| इसके बावजूद अब तक पार्टीहाई कमान फैसला नहीं ले पाया है| बीच में जरूर ऐसी खबरे थी कि प्रदेश कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव होंगे| लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं|

उपचुनाव को भी सिंधिया के सीएम कैंडिडेट बनने की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा था, यहां सिंधिया ने दोनों सीटों पर जीत कर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जिसके बाद सिंधिया Congress CM face is here की स्थिति मजबूत हो गई है और इस पूरे चुनाव में और चुनाव के बाद सिंधिया को आगे लाने की मांग जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं ने की है| अब देखना होगा पार्टी क्या फैसला लेती है| वहीं इस दौरान सिंधिया समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को भी मिल रहा है।