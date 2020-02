दिल्ली चुनाव: कांग्रेसी इस बात से खुश की भाजपा हार गई, पूर्व सीएम बोले- बहुत हैप्पी बीजेपी हार गई

भोपाल. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी की हार के बजाए भाजपा की हार पर खुशी जाहिर की है। मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा-दिल्ली में कांग्रेस के स्थिति के बारे में हमें पहले से ही जानकारी थी।

क्या कहा कमलनाथ ने

मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा- दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर मैं मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बधाई देता हूं और उम्मीद व विश्वास करता हूं कि दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार उनके नेतृत्व में दिल्ली के विकास,प्रगति व जनहित को लेकर कार्य कर , जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

Congratulations to Arvind Kejriwal for a very decisive Victory. Very Happy BJP lost, but never expected Congress to lose so badly.