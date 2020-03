बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप, 16 मार्च से 13 अप्रैल तक सदन में रहे मौजूद

भोपाल/ मध्यप्रदेश में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बीजेपी सत्र शुरू होने से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है।

अभी कांग्रेस के सभी विधायक जयपुर के रिसॉर्ट में रुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार के दिन सभी भोपाल पहुंचेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सीएम कमलनाथ ने भी राज्यपाल से जाकर मुलाकात की थी। साथ ही बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। व्हिप जारी होने के बाद कांग्रेस के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहना होगा। अगर नहीं होते हैं तो पार्टी से इसके लिए अनुमति लेनी होगी।



फ्लोर टेस्ट की मांग

शनिवार के दिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। साथ ही सभी लोगों ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में सरकार अल्पमत में है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यपाल अपने अभिभाषण से पहले फ्लोर टेस्ट कराएं।

