जीत के लिए दिग्विजय की तंत्र साधना, कम्प्यूटर बाबा के हठ योग में पत्नी के साथ की पूजा

भोपाल. भाजपा के हिन्दुत्व को मात देने के लिए अब भोपाल लोकसभा सीट पर साधु-संत भी मैदान में उतर आए हैं।। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए भोपाल में साधु-सतों ने धूनी रमाई। कम्प्यूटर बाबा के नेतृत्व में संत समाज ने पूजा की और दिग्विजय की जीत के लिए प्रार्थना की। एक तरफ साधु-संत धुनी रमा रहे थे तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पूजा पर बैठे थे। दिग्विजय सिंह तब तक पूजा में बैठे रहे जब तक कम्प्यूटर बाबा की तप पूरा नहीं हुआ।

MP:Computer Baba who was granted status of minister in BJP govt,camps in Bhopal along with thousands of sadhus to undertake Hat Yoga,also campaigns for Congress leader Digvijaya Singh ,says,"BJP sarkaar 5 saal mein Ram Mandir bhi nahi bana paayi. Ab Ram Mandir nahi toh Modi nahi" pic.twitter.com/BvvgBU7HxC