कांग्रेस में बड़ी फूट, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया धारा 370 के हटाने का समर्थन, कही बड़ी बात

भोपाल. धारा 370 ( Article 370 ) पर कांग्रेस ( Congress leader ) दो खेमों में बंट गई है। पार्टी के कई बड़े नेता इसके समर्थन में हैं। मिलिंद देवड़ा और जनार्दन द्विवेदी जैसे बड़े नेताओं के बाद अब कांग्रेस के महासचिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया धारा 370 पर मोदी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं सरकार के इस फैसले के साथ हूं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह ट्वीट ऐसे वक्त पर आया है जब कांग्रेस कई तरह की मुश्किलों में घिरी हुई है। पार्टी धारा 370 पर संभलकर कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस धारा 370 का विरोध कर रही है। राज्यसभा और लोकसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर बिल पास हो गया है। लेकिन कांग्रेस अब अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबियों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सरकार के इस फैसले के साथ आ गए हैं।



सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश मे उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूं। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नही होते। लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

I support the move on #JammuAndKashmir & #Ladakh and its full integration into union of India.



Would have been better if constitutional process had been followed. No questions could have been raised then. Nevertheless, this is in our country’s interest and I support this.